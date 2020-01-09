الصحة تفتتح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بتكلفة 13 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الهيئة، حيث قام الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الخميس بإفتتاح أعمال التطوير بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى أحمد ماهر التعليمى. وقال الدكتور محمد صلاح فى تصريحات اليوم إن أعمال التطوير تأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لتواكب أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية . وأضاف بأن أعمال التطوير قد إستغرقت سبعة اشهر وشملت وحدة الموجات الصوتية والمقطعية ووحدة الحالات الحرجة ووحدة الطوارئ و ( 3 ) غرف عمليات للحوادث مجهزة بأحدث اجهزة التدخل الجراحى. كما شملت تطوير وحدة أشعة الطوارئ وإستراحة الأطباء وتطوير وتجهيز معملين للطوارئ ، كما تم تطوير ثلاث غرف كشف لقسم العظام وثلاث غرف كشف لقسم جراحة وغرفة كشف لقسم النساء والولادة وغرفة تجبيس بقسم العظام وغرفة التسجيل الطبي بالإستقبال . Advertisements وذكر الدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن تكلفة أعمال التطوير بلغت 13 مليون جنية وتم افتتاح المرحلة الأولى في شهر سبتمبر 2018 وتم افتتاح المرحلة الثانية اليوم لتصبح الطاقة الاستيعابية للاستقبال بالمستشفى 42 سرير ليخدم اكثر من 1200 مريض يوميا. وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفى أحمد ماهر بأنه يتم حاليا تطوير الدور الثالث بتكلفة 9 مليون جنيه ويشمل عيادات خارجية وقسم العظام واكبر قسم لجراحة المناظير بجمهورية مصر العربية . وتابع : يجري إنشاء منظومة إطفاء متكاملة عبارة عن نظام إطفاء بالمياه والغاز ومنظومة إنذار حريق ، كما يجري تجهيز منظومة إطفاء بمستشفى الجمهورية ومحطة كهرباء جديدة وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه لأعمال التطوير بمستشفى أحمد ماهر ومستشفى الجمهورية.

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