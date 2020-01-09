شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: انتهاء الثانوية العامة القديمة العام الجارى وتطوير المناهج بـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن عام 2020 سيشهد انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتينى المعتاد عليها، مؤكدا أن هناك مجهود مكثف يتم الان فى الوزارة للانتهاء من إعداد مناهج التعليم الجديدة فى ثلاث سنوات بدلا من 10 سنوات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير يتم داخل أروقة الوزارة ولا يعلم عنه أحد.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بالتعاون بين الوزارة وإتحاد بنوك مصر ، مشيدا بدور الإتحاد في دعم منظومة التعليم وذلك عبر تشييد وتطوير المدارس ومن بينها مدرسة هويتنا.

وأضاف شوقى، خلال توقيع برتوكول بين الوزارة واتحاد البنوك ومحافظة القاهرة لبناء مدرسة بحلوان، أن مدرسة " هويتنا " تعكس النضج في التعاون بين الوزارة والمجتمع المدنى حيت إنها منظومة متكاملة تحرص على جودة التعليم لأطفال مصر وتدعم رؤية الوزارة التطوير منظومة التعليم بالتركيز على الهوية والتنمية المستدامة لإعداد اجيال جديدة قادرة على مسايرة تطورات العصر وقادرة على المساهمة في تنفيذ إستراتيجة مصر 2030.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان أهمية الشراكة بين إتحاد البنوك ووزارة التربية والتعليم ، ونجاح التجربة فى ارساء وتوثيق نموذج متكامل لمدرسة متميزة يمكن تكراره بالشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح اتحاد البنوك، أنه تم تقديم التدريب لمواطنى حلوان وتنظيم ورش عمل للسيدات فى منطقة حلوان، وكذلك مساعدة الطلبة والأطفال كيف يتكيف مع المجتمع والمحافظة على البيئة، كما تم تطوير عدد من شوارع منطقة كفر العلو بحلوان وتزيين الشارع وهو ما انتقل للعدد من الشوارع تحت شعار "من عشوائية لعيشة وهوية"، كما توفير فرص عمل للسكان والقضاء على بؤر تجمع القمامة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، بأحد فنادق القاهرة، لبناء مدرسة هويتنا بحلوان بشارع رايل عين حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم​والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، لتكون اول مدرسة مستدامة يتم بنائها وذلك تحت شعار "من عشوائية لعيشة وهوية".