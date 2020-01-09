شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم ) وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11/1/2020 وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدة انه سيتم توفير سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

وكان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياة الجيزة، قد أكد أن شركة مياه الجيزة تتولي عملية تركيب الوصلات المنزلية لأهالي منطقة الواحات وذلك لمحطة الصرف التى نفذتها الهيبة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال ميزانية الشركة الخاصة.

وأكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياة الجيزة، أنه لأول مرة تشهد المحافظة تنفيذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف وذلك لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها تتم بالتنسيق بين الشركة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

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وأوضح المهندس منصور بدوى، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ينفذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة وخاصة داخل المناطق الساخنة، وتشمل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020.

كما تتضمن المشروعات " محطة مياه أوسيم "القيراطيين"، بتكلفة 365 مليون جنيه – مشروع محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 210 ملايين جنيه – توسعات محطة مياه أطفيح، بتكلفة 210 ملايين جنيه – خطوط المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر، بتكلفة 168 مليون جنيه – إنشاء 6 خزانات علوية "جزاية – اتريس – كفر أبوحديد – أبوغالب – القطا – بنى سلامة" لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 125.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية أم دينار، بتكلفة 36 مليون جنيه – شبكات مياه الشرب لتغذية قرية المنصورية، بتكلفة 69.6 مليون جنيه – شبكات مياه شرب قرية برك الخيام والعسيلى، بتكلفة 23 مليون جنيه – الخزان الأرضى ببرك الخيام، بتكلفة 94.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية ناهيا، بتكلفة 25 مليون جنيه – خط المياه الخارج من محطة مياه أوسيم حتى قرية المنصورية، بتكلفة 100 مليون جنيه)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.‪ ‬

وأكد أنه جارى تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحى، بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.732 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى 30/6/2021.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، نفذت عدد من مشروعات مياه الشرب العاجلة لتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وهى المناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، وانقطاعها لفترات متفاوتة، وتم تنفيذ تلك المشروعات بقطاعات (وسط، وجنوب، وشمال) الجيزة.