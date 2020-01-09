شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مرعب لطفلة تلهو على الحافة الضيقة لواجهة منزل فى إسبانيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مقطع فيديو مرعب لطفلة صغيرة وهى تسير بسرعة على الحافة الضيقة للسطح الخارجى لبرج سكنى فى بلايا بارايسو، تينيريفى، بجزر الكنارى، وكانت تسير الطفلة على الحافة الضيقة وهى تسند يدها على الحائط للحصول على بعض الدعم لتتمسك بالحائط حتى لا تسقط.

الطفلة التى كانت تسير فى مشهد مخيف على الحافة الضيقة للسطح الخارجى للشقة بينما كانت والدتها فى الحمام، سارت من الشباك إلى البلكونة ذهابًا وإيابًا، ثم تسلقت نافذة الشقة الواقعة فى الطابق الخامس بالمجمع السكنى فى جزر الكنارى، لكن قبل لحظة دخولها مرة أخرى للشقة كانت قد تعثرت الفتاة الصغيرة التى صورها شخص من أحد الأبراج السكنية المقبلة، بينما كادت تسقط سقطة مميته فى الشارع، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتعرف جزر الكنارى الإسبانية بكونها معلم سياحى شهير يتردد على زيارته السياح من أوروبا وإيرلندا وبريطانيا، إضافة إلى هذا فإنها مقصد أيضًا للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، ففى نهاية شهر ديسمبر الماضى، تمكن خفر السواحل الإسبانى، من إنقاذ العشرات بمحيط الكنارى، وذكرت القوات الإسبانية – حينها - إن المهاجرين قضوا فى البحر عدة أيام عقب إنقاذهم قبالة سواحل جزر الكنارى، مشيرة إلى نقل كافة المهاجرين إلى أحد المستشفيات فى ميناء قريب من جزر الكنارى؛ وذلك لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لهم، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد كشفت مؤخرًا، أن إسبانيا استقبلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، نحو 20 ألفا و36 مهاجرًا، فيما بلغ عدد الوفيات بين المهاجرين فى البحر المتوسط 318 شخصا خلال تلك الفترة مقارنة بـ549 فى عام 2018 .

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طفلة تقفز من نافذة المنزل للسير على الحافة



طفلة تسير على حافة واجهة المنزل

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن العدد الهائل من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بواسطة مراكب الهجرة غير الشرعية قد انخفض فعليًا بنسبة 90% منذ عام 2017 وأكدت هروب أكثر من 11000 رجل وامرأة فقط إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال 2019، كما أكدت أنه خلال عام 2019، قُتل ما لا يقل عن 1246مهاجرا غير شرعيا غرقا وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للمهاجرين.



الطفلة تلهو على الحافة المميتة بمنزل فى جزر الكنارى