شطب طعن أستاذة جامعية على جزائها باللوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن أستاذة جامعية بقسم رياض الأطفال بكلية التربية على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، كأنه لم يكن، لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتعديل طلباتها بصحفية الدعوى.
وذكرت الأستاذة الجامعية في طعنها، أنها تم تعيينها للإشراف على رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بإحدى الجامعات، وبعد أن أدت مهمتها وانتظرت ميعاد مناقشة الرسالة، فوجئت بقيام الجامعة بمناقشة الرسالة ومنح الباحثة الدرجة العلمية بدون علمها، ثم فوجئت بصدور قرار مجازاتها بعقوبة اللوم في عام ٢٠١٥.
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