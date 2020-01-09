4 مصابين في اصطدام سيارة سوزوكي بالحاجز الخرساني أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر اصطدام سيارة سوزوكي فان بالحاجز الخرساني أعلى الطريق الدائري بالجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة أعلى الطريق المٌشار إليه بوجود حادث ووقوع مصابين. كشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، فاصطدم بالحاجز الخرساني مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى أقرب مستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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