ضبط عامل عذب طفلته وقيدها بالحبال في الهرم: "بتسرقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

9 أشهر هي الأصعب على طفلة في مقتبل العمر، انفصل والدها عن والدتها بعد تفاقم المشكلات بينهما، واتفق الاثنان على استمرار فلذة كبدهما رفقة الأب لرعايتها وتلبية احتياجاتها، لكن الأخير تجرد من مشاعر الأبوة بل الإنسانية، راح يعذب الملاك البريء بدعوى أنها تسرق أمواله وتلقي بها من الشرفة حتى وصل الأمر إلى قسم الشرطة.

العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من الأهالي يتهمون عاملا بتعذيب طفلته. انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم.

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المعاينة الأولية حملت مفاجأة صادمة، أصيب ذات الست سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وآثار تقييد بيدها، ليواجه رجال المباحث الأب "المشكو في حقه".

لم يتنصل الأب من فعلته مبررا الأمر: "بتسرف فلوسي وترميها من البلكونة" مشيرا إلى أنه تزوج من سيدة أخرى بعد انفصاله عن والدة طفلته، الأمر نفسها هي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.