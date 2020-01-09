استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة لإحدى المستشفيات لعدم قدرتها على الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لالتماس مواطنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة بحدائق القبة.
تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة مريضة من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.
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