مباحث القاهرة تُسقط هارب من الإعدام في كمين المظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل هارب من حكم الإعدام في جريمة قتل، بكمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل.

كان النقيب محمد أبو سريع، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين المظلات دائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "كمال"، عاطل، مقيم شبرا الخيمة أول / قليوبية وله محل إقامه آخر شارع الدكتور عبد الوهاب دائرة قسم شرطة الساحل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11168/3866 لسنة 2014م العمرانية / جيزة " قتل والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 4/9/2019م.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.