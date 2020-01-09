زراعة 4 آلاف فدان بنجر وقمح بمشروع غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا يفيد بزراعة 3000 فدان من محصول البنجر هذا العام بالمشروع حيث تم التعاقد مع ثلاث شركات للسكر البنجر من أجل شراء المحصول،

وأضاف عبدالعال، اليوم الخميس،أنه تم أيضا زراعة 1000 فدان قمح وان حالة المحاصيل جيدة كما تم الانتهاء من انشاء مخزن لمسلتزمات الانتاج ومحطة للوقود للمعدت والسيارات الخاصة بالمشروع

وقال عبدالعال انه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضي إلى 3000 آلاف هذا العام بعد نجاح تجربته بمنطقة غرب المنيا وتحقيق انتاجية عالية تجاوزت 21 طن للفدان والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر حوالي 23%

والجدير بالذكر ان مشروع غرب غرب المنيا هو نواة لاقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة الواعدة حيت تقع المساحة الاكبر لمشروع المليون ونصف المليون