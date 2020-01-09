أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتبادلان الدروع بملتقى السلامة المهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف غريب محافظ قنا الدروع، وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى السلامة والصحة المهنية.

وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى "غريب" درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية، وعمله الدءوب لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

كما قام سيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر بإهداء درع الاتحاد إلي الوزير والمحافظ وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، والمهندس محمد سالم رئيس مجمع الألمونيوم، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأهدي المهندس محمد سالم رئيس مجمع الألمونيوم درع الشركة لوزير القوي العاملة، ومحافظ قنا، كما أهدي مدير المديرية مصحف شريف لوزير القوي العاملة، ومحافظ قنا ورئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية .