أخبار مصر | دور السيسي في تعظيم الاستفادة من إمكانات القارة.. على طاولة "أفريقية البرلمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور السيسي في تعظيم الاستفادة من إمكانات القارة.. على طاولة "أفريقية البرلمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، حول نتائج رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي 2019.
كما تناقش الدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعظيم الاستفادة من إمكانيات القارة الأفريقية وتحقيق متطلبات وأهداف البناء والتنمية ورأب الصراعات وتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية فضلًا عن دور مصر في متابعة شأن القارة في كافة المجالات.
وفي سياق آخر، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعا، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.
وفي سياق آخر، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعا، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.