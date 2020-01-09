أخبار مصر | تسليم 320 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم 320 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الوزير إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة".
وتابع أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2018، وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة".
وأورد أن الوزارة، أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.