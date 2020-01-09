أخبار مصر | تسليم 320 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بقنا

وتابع أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2018، وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة".

وجاء ذلك في ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي بقنا، بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأضاف أنه جارٍ وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة".

وأورد أن الوزارة، أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.