أخبار مصر | وزير القوى العاملة يشهد ختام فعاليات ملتقى السلامة بقنا

ومنح الوزير، شهادات تقدير لـ10 من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن تكريم 15 عاملا بمجمع الألومنيوم المتميزين في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وجاء ذلك بحضور 305 من أخصائي السلامة والصحة المهنية، والعاملين وكبار قيادات مصر للألومنيوم وجهاز السلامة بالشركة،

والمهندس محمود علي سالم، رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.

كما قام الوزير بتسليم 7 متدربين شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية علي مهن المساحة والسباكة والكهرباء واللحام بمركز تدريب مهني قفط.

وأكد "سعفان"، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وتابع الوزير، أن القوى العاملة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

واستكمل وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة ليس رقابيا فقط، لاكتشاف المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المنشآت المخالفة، بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فالمجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

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وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة ، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيما وازدهارًا.

وطالب الجميع، ببذل المزيد من الجهد والعرق كل في مكان عمله، كي نسهم جميعا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.

واستكمل أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في كافة محافظات مصر، وأن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضة، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.

واختتم بأن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة، وأن كل الشعب المصري فداء للوطن المصري ولتراب هذا الوطن الذي يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا.

وكان الوزير والمحافظ، قد استمعا بمجمع الألومنيوم، برفقة رئيس الشركة المهندس محمود سالم، إلى شرح لإنتاج المجمع، معدات الأمان التي تنفيذها الشركة للعاملين، فضلا عن الخدمات التي تقدم لهم.