أخبار مصر | توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة "هويتنا" بتكلفة 100 مليون جنيه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة "هويتنا" بتكلفة 100 مليون جنيه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وطارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ويسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية وداليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، توقيع برتوكول إنشاء مدرسة هويتنا بتكلفة مالية تقدر بــ 100 مليون جنيه وهى أول مدرسة رسمية مستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية واتحاد بنوك مصر .

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مدرسة هويتنا تسعى لخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف فهي مؤسسة تعليمية وتربوية تقدر دور المعلم وتراعى البعد الاقتصادي، وتحترم البعد المجتمعي، وتدمج البعد البيئى، ويتصدر الطالب والطفل المصرى أولويات مدرسة هويتنا فهى تسعى لاستحداث مناهج يتم اعتمادها من الوزارة لتقديم محتوى تعليمى ملبياً لمعايير محددة ضامنة لهوية المواطن ومعززة لثقافته وتهتم بتدريس محاور التنمية المستدامة التى تعد من أهم محاور رؤية مصر 2030.

وقال محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على التعاون مع المجتمع المدنى لدفع جهود التنمية وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر الذى خصص 420 مليون جنيه من ميزانيته خلال السنوات الأربع الماضية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة فى محافظتى القاهرة والجيزة امتد من تطوير البنية التحتية ليشمل قطاع التعليم فى المحافظة مشيراً إلى أن مبادرة الاتحاد " من عشوائية إلى عيشة وهوية " كان لها أثر نوعى لتطوير المناطق العشوائية فى حلوان الأمر الذى شجع المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة لإنشاء مدرسة هويتنا وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لعملية البناء.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة الاتحاد تعد تجربة رائدة ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الدولى فلأول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم والتى تقع على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منظومة تعليمية جيدة وتفعيل الدور المجتمعي فى خطط التنمية بمحافظة القاهرة فى جميع المجالات.