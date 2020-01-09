أخبار مصر | "مصر النهاردة" يستعرض دور التدخل السريع في إنقاذ من هم دون مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر النهاردة" يستعرض دور التدخل السريع في إنقاذ من هم دون مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة علي شاشة القناة الأولى، العلاقات المصرية الصينية المتنامية والتاريخية، الضاربة بعمق في جذور التاريخ؛ حيث تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في مختلف مجالات التعاون، وكيف يتم توطيد هذه العلاقات بما ينعكس إيجابياً على الشعبين المصري والصيني، وتستضيف الفقرة الدكتورة نادية حلمي خبيرة الشئون الصينية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف.



كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، دور فرق التدخل السريع وجهودهم في انقاذ من هم دون مأوى، وتستضيف الفقرة محمد يوسف عبدالرحمن رئيس فريق التدخل السري، و محمد فكري عبدالحميد عبدالفتاح عضو فريق التدخل السريع.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.