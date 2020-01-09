أخبار مصر | محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا ثمرت تعاوننا مع اتحاد البنوك

وقال إن مدرسة "هويتنا" بعين حلوان، هي أحد ثمار التعاون مع اتحاد البنوك المصرية، للارتقاء بمنظومة التعليم، ويأتي اهتمام الدولة بتطوير التعليم باعتبارة الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مصر.

وأضاف خلال توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن المحافظة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بشكل كامل، للمشاركة في الحراك الكبير الذي تشهده العاصمة في إقامة المشروعات وأعمال التطوير.