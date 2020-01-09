أخبار مصر | محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا ثمرت تعاوننا مع اتحاد البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا ثمرت تعاوننا مع اتحاد البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف خلال توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن المحافظة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بشكل كامل، للمشاركة في الحراك الكبير الذي تشهده العاصمة في إقامة المشروعات وأعمال التطوير.
وأوضح أن قيمة المبالغ الذي شارك بها الاتحاد، تبلغ أكثر من 415 مليون جنيه، شملت تطوير مناطق عشوائية وتطوير عقارات وميادين وانشاء مدارس.
وتابع أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد "من عشوائية لعيشة وهوية"، موضحا أن المحافظة خصصت 5 أفدنة في حلوان لإنشاء هذه المدرسة، مؤكدًا أن مبادرة الاتحاد تعد رائدة علي المستوي المحلي فقط، وعلى المستوي الدولي فلاول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.