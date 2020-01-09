أخبار مصر | الأسبوع المقبل.. "مشروعات البرلمان" تناقش قانون تنمية القطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. "مشروعات البرلمان" تناقش قانون تنمية القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعًا الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويعقد الاجتماع بحضور مُمثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

ويناقش البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، والمُقرر انعقادها الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.