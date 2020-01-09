أخبار مصر | التعليم: مدرسة "هويتنا" تضع الطالب في الصدارة

وأضاف أن المدرسة، تسعى لاستحداث مناهج يتم اعتمادها من الوزارة بتقديم محتوى تعليمي ملبٍ لمعايير محددة ضامنة لهوية المواطن ومعززة لثقافته، مؤكدة أهمية تدريس محاور التنمية المستدامة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الآن، بمقر الوزارة، عقب توقيع بروتوكول مع اتحاد البنوك، لإنشاء مدرسة "هويتنا"، أن مدرسة هويتنا تقدر دور المعلم من خلال توفير عائد مادي مجزٍ يضمن له حياة كريمة، كما تحرص المدرسة على اختبار المعلم وفقا لمعايير تحكمها الشفافية والالتزام بتصميم برامج تدريب تنمي المعلم اكاديميا ومهنيا وثقافيا على نحو مستمر.

وأشار إلى أن المدرسة تراعي البعد الاقتصادي، فهي وحدة اقتصادية قادرة على تحمل مصروفاتها كافة، وتحقق عائدا مع الوقت، والمدرسة تشمل منطقة انشة وخدمات توفر موارد مالية اضافية تدعم العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم، أن مدرسة هويتنا تحترم البعد الاجتماعي وتركز على علوم اللغة والدين الصحيح والتاريخ والجغرافيا، وتسعى المدرسة لتفعيل سياسات الدمج ومناهضة كل اشكال التمييز في المجتمع.

وأعلنت أن مدرسة هويتنا توفر بيئة جاذبة تستوعب مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء متضمنة زراعة مشاتل وأسطحا مع توفير امكانية استخدام الطاقة الشمسية مستقبلا كما تسعة لتصميم أنشطة تغرس ارتباط الأطفال بعنصر البيئة.