أخبار مصر | الأحد.. مناقشة طلبات إحاطة حول عدم توصيل الغاز لجميع المنازل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. مناقشة طلبات إحاطة حول عدم توصيل الغاز لجميع المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم إدراج قرى باسوس وأبو الغيط – عزبة الشيمي- مركز القناطر الخيرية – قرى الوحدة المحلية بالمنيرة بمحافظة القليوبية، ضمن مشروع إدخال الغاز الطبيعي.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى المنصورة، بالإضافة إلى مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد عطا سليم، بشأن تضرر أهالي محافظة الإسكندرية من عدم وجود خريطة لتوصيل الغاز الطبيعي موضحًا بها الموقع وتاريخ البدء ومدة التنفيذ.

اللجنة تناقش طلب إحاطة آخر حول إدخال الغاز الطبيعي إلى منطقة ضباط طوسون بحي المنتزه أول وثان ومنطقة الطابية والحاج محمد بمركز كفر الدوار بمحافظة الإسكندرية وعدم إدخاله إلى باقي الأجزاء من المنطقة وتأخر استكمال إدخال الغاز الطبيعي بمنطقة ريف المنتزه وعدم وضع جدول زمني واضح محدد به المواعيد والأماكن.