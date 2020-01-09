أخبار مصر | اتحاد البنوك: موقع مدرسة "هويتنا" كان بؤرة قمامة.. وأهالى حلوان أبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد البنوك: موقع مدرسة "هويتنا" كان بؤرة قمامة.. وأهالى حلوان أبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، إن مدرسة هويتنا سيتم افتتاحها سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول ومؤتمر صحفي لإنشاء "مدرسة هويتنا".

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وقالت إن البطل الحقيقي لقصة مدرسة هويتنا هم سكان حلوان حيث كانت المساحة المقام عليها المدرسة عبارة عن "بؤرة قمامة" وهم من سعوا للعمل علي بناؤها، مؤكدة أنها توجه الشكر لكل من وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة علي التعاون مع المجتمع المدني.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقع بالتعاون مع اتحاد البنوك، بروتوكولا لتخصيص ١٠٠ مليون جنيه لبناء مدرسة هويتنا في حلوان.

وقال وزير التربية والتعليم أن المدرسة تحرص علي جودة التعليم لأطفال مصر بالإضافة إلي أنها تركز علي الهوية والتنمية المستدامة لإعداد أجيال جديدة.