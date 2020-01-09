أخبار مصر | افتتاح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكد "زعتر"، أن أعمال التطوير تأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لتواكب أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، أعمال التطوير بقسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وأضاف أن أعمال التطوير استغرقت سبعة أشهر وشملت وحدة الموجات الصوتية والمقطعية ووحدة الحالات الحرجة ووحدة الطوارئ و3 غرف عمليات للحوادث مجهزة بأحدث أجهزة التدخل الجراحي.

وتابع أن أعمال التطوير شملت تطوير وحدة أشعة الطوارئ واستراحة الأطباء وتطوير وتجهيز 2 معمل للطوارئ، كما تم تطوير ثلاث غرف كشف لقسم العظام وثلاث غرف كشف لقسم جراحة وغرفة كشف لقسم النساء والولادة وغرفة تجبيس بقسم العظام وغرفة التسجيل الطبي بالاستقبال.

ومن ناحيته، أوضح الأستاذ الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 13 مليون جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى في شهر سبتمبر 2018، وافتتاح المرحلة الثانية اليوم لتصبح الطاقة الاستيعابية للاستقبال بالمستشفى 42 سريرا ليخدم أكثر من 1200 مريض يوميا.

وفي السياق ذاته، نوه الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير عام المستشفى، بأنه يتم حاليا تطوير الدور الثالث بتكلفة 9 ملايين جنيه، ويشمل عيادات خارجية وقسم العظام واكبر قسم لجراحة المناظير في مصر، كما يجري إنشاء منظومة إطفاء متكاملة عبارة عن نظام إطفاء بالمياه والغاز ومنظومة إنذار حريق.

واختتم بأنه يجري تجهيز منظومة إطفاء بمستشفى الجمهورية ومحطة كهرباء جديدة وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه لأعمال التطوير بمستشفى أحمد ماهر ومستشفى الجمهورية.