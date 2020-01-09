أخبار مصر | الأحد.. "سياحة البرلمان" تناقش الترويج لمصر في روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "سياحة البرلمان" تناقش الترويج لمصر في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعا الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية، بدولة روسيا الاتحادية، بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

ويصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

