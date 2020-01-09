أخبار مصر | نصيب الطالب 12 مترا وتستوعب 1680.. تفاصيل مدارس هويتنا الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصيب الطالب 12 مترا وتستوعب 1680.. تفاصيل مدارس هويتنا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على تفاصيل مكونات مدرسة هويتنا، والتي وقعت وزارة التربية والتعليم، بروتوكولا مع اتحاد بنوك مصر، لإنشائها، اليوم.

وتتكون المدرسة، من ٥٦ فصلا من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية، وتتسع لـ١٦٨٠ طالبا.

وتضم المدرسة ٨ فصول رياض أطفال، تضم ٢٤٠ طالبا وطالبة، و٢٤ فصلا للمرحلة الابتدائية، تضم ٧٢٠ طالبا، و١٢ فصلا للمرحلة الإعدادية، تضم ٣٦٠ طالبا، و١٢ فصلا للمرحلة الثانويية، تضم ٣٦٠ طالبا، بإجمالي ٥٦ فصلا.

وتشيد المدرسة على مساحة ٢٣٢٩٦ م٢، وسيكون نصيب الطالب ١٢،٠٠ مترامربعا.