أخبار مصر | اتحاد بنوك مصر: مدرسة هويتنا تجسد التفاعلية بين التعليم والهوية والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد بنوك مصر: مدرسة هويتنا تجسد التفاعلية بين التعليم والهوية والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتور داليا عبدالقادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إن "هويتنا" ليست مدرسة جديدة فقط بل هي رؤية ومفهوم لمدرسة مصرية تجسد العلاقة التفاعلية بين "التعليم" و "الهوية" و "التنمية المستدامة "، حيث أنهم يشكلون مثلث حيوي أضلاعه تخدم النمو والتنمية والأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال توقع اتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة، لإنشاء "مدرسة هويتنا" والتي تعد أول مدرسة رسمية مستدامة.

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وأشارت "عبد القادر" إلى أن الإتحاد لم يقتصر دورة فقط على التمويل بل قام بتوفير منظومة متكاملة تشمل الرؤية والهوية المؤسسية والتصميم المتكامل، مؤكدا أن الاتحاد يحرص أيضاً على توفير السياسات الخاصة بالتشغيل، وذلك من خلال توفير جهة الإدارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في العملية التعليمية بالمدرسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر إن إتحاد بنوك مصر أعلن عن تخصيص أكثر من 450 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، ساهمت فيه كل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري لتطوير المناطق العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن مبادرته "من عشوائية إلى عيشة وهوية" .

يذكر أن المدرسة على مساحة ٢٣٢٩٦م وتشمل على ٥٦ فصلا، حيث تستوعب ١٦٨٠ طالبا ويوحد بها جميع المراحل التعليمية.