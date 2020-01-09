أخبار مصر | محافظ القاهرة: حريصون على التعاون مع المجتمع المدني لتطوير العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: حريصون على التعاون مع المجتمع المدني لتطوير العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع المجتمع المدني بشكل كامل، للمشاركة فى الحراك الكبير الذي تشهده العاصمة في إقامة المشروعات وأعمال التطوير.

وأضاف "عبدالعال" خلال توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد "من عشوائية إلي عيشة وهوية".

وأوضح المحافظ، أنه تم تخصيص ٥ أفدنة في حلوان لإنشاء هذه المدرسة، مؤكدًا أن مبادرة الاتحاد تعد رائدة علي المستوي المحلي فقط، وعلى المستوي الدولي الأول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.