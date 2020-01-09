أخبار مصر | خبير يكشف عن 8 مجالات سياحية تتميز بها مصر عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يكشف عن 8 مجالات سياحية تتميز بها مصر عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنمية السياحة في أي بلد من البلدان تعتمد اعتمادًا كليًا على استغلال مؤهلاتها السياحية وتطوير خدماتها ووضعها في إطار الجذب المناسب، ومصر إحدى أهم الدول التي تعتمد على الدخل السياحي والذي يعتبر ضمن ركائز اقتصادها.

وفي هذا الشأن أكد خبير الآثار، الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بجنوب سيناء، أن بلادنا تمتلك تنوعا سياحيا هائلا، والذي أهلها على مر التاريخ، لأن تكون نقطة جذب سياحي متميز.

وقال "ريحان"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن مصر غنية بالسياحة الأثرية أو الثقافية، والمتمثلة في منشآت أثرية من عصور مختلفة، تبدأ منذ ما قبل التاريخ، وحتى العصر الحديث، علاوة على التحف المنقولة، والتي يتم اكتشافها بين الحين والآخر، في المواقع الأثرية المختلفة، وتنقل إلى المتاحف حيث تمتلك مصر ما يقرب من 50 متحفًا أثريًا على مستوى الجمهورية.

وتابع أن مصر تمتع بسياحة دينية متفردة متمثلة في خمس مجمعات للأديان في سانت كاترين، ومصر القديمة، والبهنسا، والإسكندرية، وحارة زويلة بالقاهرة، علاوة على طريق خروج بني إسرائيل في سيناء، ومسار العائلة المقدسة، ودرب الحج المصري القديم عبر سيناء وعبر نهر النيل. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات سياحية بيئية نادرة تتمثل في المحميات الطبيعية المتنوعة والمتميزة التي تمتلكها، علاوة على المناظر الطبيعية في أودية سيناء والوادي الجديد، وكورنيش النيل خاصة في الأقصر وأسوان والمنيا. وأورد أن السياحة العلاجية في مصر تتركز في العيون ذات الخواص الشافية، وكذك في الآبار المقدسة، ومنها العيون الكبريتية، والعلاج بالأعشاب، والدفن في الرمال، وأحد أشهر مناطقها كابريتاج حلوان، علاوة على مناخ مصر الصحي. Advertisements ولفت إلى تمتع مصر أيضًا بسياحة أخرى نادرة، وهي سياحة السفاري، ولدينا عدد من الصحاري المناسبة لهذه الرياضة، منها الصحراء البيضاء والصحراء السوداء والواحات بل وأيضًا لدينا سفاري ببعض المناطق الساحلية. وأكمل أن مصر تحتل مكانة متميزة في مجال السياحة الشاطئية، حيث أنه لدينا شواطئ الساحل الشمالي من ناحية وشواطئ البحر الأحمر من ناحية أخرى، والتي تتمتع بأجواء معتدلة صيفًا في السواحل الشمالية، وشتاءً في سواحل البحر الأحمر مما يجذب السائحين على مدار العام. واستكمل أن مصر تمتلك مؤهلات كبرى بمناطق غوص متميزة، حيث أنه لدينا في شرم الشيخ ودهب وغيرها من الأماكن مناطق غوص مثالية، يفضلها الكثير من السائحين القادمين للتمتع بهذه الرياضة في مصر، مما يجعل رياضة الغوص أحد نقاط الجذب السياحي.



واختتم "ريحان" تصريحاته قائلًا، إن مصر تمتلك المؤهلات الكاملة للانطلاق في هذا المجال، وهو مجال سياحة المؤتمرات، حيث أن الطقس المعتدل طوال العام وتوافر المزارات المتنوعة والخدمات الفندقية المتميزة تؤهل مصر لمزيد من التقدم في مجال سياحة المؤتمرات.