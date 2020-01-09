أخبار مصر | علاء عابد: المصريون في الخارج لهم دور وطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: المصريون في الخارج لهم دور وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العلاقات الإماراتية المصرية تعد نموذجًا قويًا يُحتذى به في العلاقات العربية، وذلك لأنها نشأت على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل فيما بينهم، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما وهناك طفرة حقيقة فى العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتاريخ شاهد على مدى التناغم بين الشعبين المصرى والإماراتي، وطبيعة العلاقات بين البلدين.

وأضاف عابد، أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر والإمارات شهدت دفعة قوية عقب 30 يونيو، حيث تحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار وقيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 2 مليار دولار في 2018 في حين بلغت الواردات منها حوالي 1.3 مليار دولار.

بالإضافة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

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وتابع عابد، خلال لقائه بالسفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات لبحث أوضاع الجالية المصرية بالإمارات:" علينا الوقوف بجانب المصريين العاملين بدوله الإمارات وحل جميع مشاكلهم"، مضيفا أن باب السفارة المصرية بدوله الإمارات لابد أن يكون مفتوح أمام الجميع لمعالجة القضايا والمشاكل الخاصة بالمصريين المقيمين هناك.

وشدد علاء عابد، على ضرورة التحرك السريع من جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لمساعدة أى مصري بالخارج يطلب المساعدة والاستعانة بسفارة بلادة لحل مشاكله، مؤكدا أن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى دعم مصر والاقتصاد المصري من خلال مدخراتهم وجلبهم للمستثمرين، مُشيدًا بأداء السفير شريف البديوي والبعثه الدبلوماسية المصرية بالإمارات.

من جهته، أكد السفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات، على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، وأن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، مطالبا من العمالة الوافدة الإطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا على كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.

وأشار البديوى، إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات، وعدد المصريين العاملين بدوله الإمارات حوالي 500 ألف مصري، لافتا أن المصريين يحظون بكل احترام وتقدير وباب السفارة المصرية مفتوح أمام الجميع.