أخبار مصر | وزير التعليم: تخصيص ٧٠ مليون جنيه لبناء مدرسة هويتنا بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: تخصيص ٧٠ مليون جنيه لبناء مدرسة هويتنا بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع اتحاد البنوك، في تخصيص ٧٠ مليون جنيه؛ لبناء مدرسة هويتنا بحلوان.

وقال الوزير، إن المدرسة تحرص على جودة التعليم لأطفال مصر، بالإضافة إلى أنها تركز على الهوية والتنمية المستدامة؛ لإعداد أجيال جديدة.

ولفت الوزير، إلى أهمية الشراكة بين اتحاد البنوك ووزارة التربية والتعليم، ونجاح التجربة، في إرساء وتوثيق نموذج متكامل لمدرسة متميزة.