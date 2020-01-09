أخبار مصر | طلب إحاطة حول تطوير أنماط الفنادق بمصر لتنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول تطوير أنماط الفنادق بمصر لتنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة تطوير أنماط الفنادق في مصر.

وقال "فؤاد" إن الفنادق في مصر، تعاني من غياب أنماط الفنادق، والتي تعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة، على الرغم من خطة الدولة في تنشيط السياحة، والاهتمام بتطوير أنماط النشاط السياحي في مصر.



وأضاف أن فنادق "الموتيلات الصغيرة، فنادق الكامب، فنادق ذات الطبيعة الخاصة، والفنادق العلاجية" تعانيمن الأنماط المختلفة للفنادق من حيث الخدمة، وتأتي تلك الأنماط المختلفة لتحفز وتنشط العملية السياحية، فاقتصار السياحة على الفنادق التقليدية ودرجاتها لا يكفي لمخاطبة واستهداف شرائح أوسع من السياح.