أخبار مصر | طلب إحاطة حول تطوير أنماط الفنادق بمصر لتنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول تطوير أنماط الفنادق بمصر لتنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "فؤاد" إن الفنادق في مصر، تعاني من غياب أنماط الفنادق، والتي تعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة، على الرغم من خطة الدولة في تنشيط السياحة، والاهتمام بتطوير أنماط النشاط السياحي في مصر.
وأضاف أن فنادق "الموتيلات الصغيرة، فنادق الكامب، فنادق ذات الطبيعة الخاصة، والفنادق العلاجية" تعانيمن الأنماط المختلفة للفنادق من حيث الخدمة، وتأتي تلك الأنماط المختلفة لتحفز وتنشط العملية السياحية، فاقتصار السياحة على الفنادق التقليدية ودرجاتها لا يكفي لمخاطبة واستهداف شرائح أوسع من السياح.
ونوه بأن أكبر مثال على تطبيق ذلك في إطار مشروع تطوير منطقة الأهرامات، تحتاج تلك المنطقة وبالأخص نزلة السمان، إلى صدور قرارات تنظم وتسمح لبيوت أهالي تلك المنطقة، أن تتحول الى أحد منطقة أنماط تلك الفنادق، لتكون أحد عوامل جذب السياح، خاصة الشريحة الوسطى، والتي تمثل النسبة الأكبر من السياحة في العالم عامة ومصر خاصة، إلى جانب أن مصر تمتاز بالسياحة العلاجية التي تحتاج الى تنشيطها وتأتي الفنادق العلاجية أحد أهم عوامل الجذب لتلك السياحة.