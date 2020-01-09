أخبار مصر | حكم المسح على الجورب ومدته للمسافر والمقيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم المسح على الجورب ومدته للمسافر والمقيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم المسح على الجورب، وهل يأخذ حكم الخف في المسح عليه، وإذا كان كذلك فما صفة المسح، وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر.

وأجاب "علام" بأن جمهور الفقهاء اتفق على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.



وتابع أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا، حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

