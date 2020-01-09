مصر | مناظرة النيابة لسمكري السلام: 3 طعنات بالرئة ونزيف دموي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لسمكري السلام: 3 طعنات بالرئة ونزيف دموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة سمكري ذبح على يد عاطل بمنطقة السلام، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين وجود جرح ذبحي غائر في الرقبة أدي إلي وجود نزيف دموي حاد، و3 طعنات متفرقة في الرئة.

طالبت النيابة العامة في وقت سابق، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سمكري ذبح على يد عاطل بسبب لهو الأطفال في منطقة السلام، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان مفاده استقبال مستشفى السلام "حسن. ب"، 31 سنة، سمكري سيارات توفي إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبصحبته شقيقه "محمد. ب"، 27 سنة، عامل دوكو سيارات ومقيم بذات العنوان وبين كل من "محمد. س"، 32 سنة، عاطل، مصاب بجرح متهتك بالجمجمة وقطع جزئي بالأذن اليسرى، قطع داخلي بالغضروف، و"فاطمة. ص"، 25 سنة، ربة منزل بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة استعانت خلالها الرابعة بالثالث "صديق زوجها" وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وقام الثالث بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.