مصر | التحقيق مع ترزي عذب ابنته بالهرم لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع ترزي عذب ابنته بالهرم لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ترزي، ييلغ من العمر 33 عامًا، إثر تعذيبه لنجلته البالغة 6 أعوام، وإصابتها بعدة جروح وكدمات مفرقة بجسدها، بالإضافة لقص شعرها.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الوالد قام بتعذيبها لتربيتها، نتيجة إلقاء الطفلة للنقود من الشرفة، فيما سمع أهالي منطقة الهرم، صراخ الطفلة، وقاموا بإنقاذها وتبين أنه دائم التعدي عليها، وضربها، وعذبها لمدة 3 أيام.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بتعذيب ترزي، لابنته البالغة من العمر 6 سنوات، داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم.