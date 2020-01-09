مصر | توقف الحركة بطريق الإسكندرية الصحراوي نتيجة حادث مروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف الحركة بطريق الإسكندرية الصحراوي نتيجة حادث مروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت حركة المرور على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إثر اصتدام شاحنتي نقل ثقيل تحمل إحداهما موادا بترولية.

الحادث وقع تحديدا بالكيلو 58 بالطريق، في اتجاه القاهرة، وانتقل مأمور وضباط قسم العامرية ثان وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص أن التصادم أدي لانقلاب الحموله البترولية وسط الطريق هذا وقد اصطدمت الثانية بجزيرة منتصف الطريق، مدون حدوث أي إصابات.

وواصلت قوات الحماية المدنية، إزالة المواد البترولية من الطريق؛ لإعادة فتحه وتيسير حركة المرور.

