مصر | "رمت الفلوس".. ترزي يعذب ابنته ويحلق شعرها "زيرو" في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمت الفلوس".. ترزي يعذب ابنته ويحلق شعرها "زيرو" في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عذب ترزي طفلته، بعد حلق شعرها، لإلقائها الفلوس من "البلكونة" بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بقيام ترزي بتعذيب ابنته وحلق شعرها بنطاق القسم.

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وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة عمرها 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، ووجود آثار قيود باليدين، وحلق شعرها بالكامل، "حلقه زيرو"، وتبين أن والدها ترزي 33 سنة، من عذبها.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أن والدي الطفلة منفصلين منذ 9 شهور، وكلا منهما تزوج آخر، وأن والدها معتاد تعذيبها وضربها لسرقتها أمواله وإلقائها من شرفة المنزل.

وبسؤال والد الطفلة أقر بالواقعة معللا "كنت بربيها" وأنه قص شعرها "زيرو"، وضربها وربطها في رجل الكنبة، "علشان تحرم تعمل كده تاني"، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.