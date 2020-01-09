مصر | حفظ التحقيقات في وفاة طفل داخل مدرسة النقراشي بحدائق القبة

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أمرت نيابة حدائق القبة، حفظ التحقيقات في واقعة وفاة طفل داخل مدرسة النقراشي الإعدادية، بسبب حالة إعياء، وتسليم الجثة لذويه، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية وان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

تعود التفاصيل عندما تم إخطار المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من مستشفي الزيتون التخصصي والذي انتقل على الفور إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء وجود الطالب عيسى مجدي داخل مدرسة النقراشي الإعدادية سقط مغشيًا عليه، ولكنه بنقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما استمعت النيابة في وقت سابق إلى أقوال أهلية الطفل، حيث أكد والده أن نجله كان بخير وأن الطلاب أكدوا أنه فجأة شعر بحالة إعياء ولم يستطع الوقوف على رجليه، وبإخبار المدرسين تم نقله إلى غرفتهم محاولين إسعافه وطلبوا له سيارة إسعاف وتم نقله دون أي تأخير، ولكنه توفى، ولم يشكك في تهمة إهمال، مؤكدًا أنه ربما تناول شيئا من الخارج أضر به.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.