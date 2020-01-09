مصر | إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ"13" شخصا في مطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ"13" شخصا في مطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، الخميس، من ضبط 13 شخصًا بدائرة قسم شرطة مطروح، من راغبى السفر إلى إحدى الدول العربية، قادمين من محافظة أسيوط، وبمناقشتهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم شخصين، أحدهما عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط.

بتقنين الإجراءات تم استهداف الأول بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المتهم الهارب.