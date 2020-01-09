مصر | إحباط ترويج طني دواجن مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

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ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، من دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ووردت معلومات مفادها، قيام صاحب مجزر لذبح الدواجن، ببيع دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبط المسئول عن المجزر لحيازته 1،850 طن "مقطعات دواجن – دواجن كاملة"، من دون بيانات، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير خاضعة للإشراف البيطري من قِبل الجهات المعنية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

