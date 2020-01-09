مصر | بعد اشتعال سيارة ملاكي.. انتشار رجال المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اشتعال سيارة ملاكي.. انتشار رجال المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي، لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، بعد اشتعال سيارة ملاكي بالطريق إثر اصطدام سيارة محملة مواد بترولية بها.

كانت اصطدمت سيارة محملة وقود بسيارة آخري علي الطريق الصحراوي الكيلو ٥٩ القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، مما أدى إلي وجود تسريب واشتعال سيارة ملاكي كانت متوقفة ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين.

وانتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور وقيادات الإدارة والحماية المدنية لمكان الحادث، كما أنتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى مكان الحادث.