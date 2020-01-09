مصر | النيابة تتحرى عن عامل بناء لتنقيبه عن الآثار ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتحرى عن عامل بناء لتنقيبه عن الآثار ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول عامل بناء لتنقيبه عن الآثار داخل منزل والده في منطقة بولاق ابو العلا، لمعرفة نشاطه الإجرامي من عدمه.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه.

وتبين أنه يدعى ط ع، 28 سنة، عامل بناء، ومقيم بالعقار (ملك والده)، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 15 مترا، وأدوات تنقيب، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.