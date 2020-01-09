مصر | ضبط عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وارتكاب وقائع نصب واستيلاء على أموال بعض المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح الشخصية لهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة (موظف بإحدى الجهات الحكومية)، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص (حاصل على شهادة ثانوية - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، إذ قام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "خلافًا للحقيقة"، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم، إضافةً إلى قيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحمل الصفة المنتحلة، واستغلاله فى إيهام ضحاياه بأنه موظف بتلك الجهة وذلك بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات تفيد المحادثات المتبادلة مع ضحاياه، وتؤكد نشاطه الإجرامي المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقد أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر بقيام المتهم بانتحال صفة موظف عام بجهة حكومية، والشروع فى الاستيلاء على أموال طائلة منه، وقدرته على إنهاء بعض المصالح الخاصة له لدى الجهات الحكومية.