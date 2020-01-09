مصر | ضبط 3 سيدات تخصصن فى سرقة المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 سيدات تخصصن فى سرقة المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط ثلاث سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" حيث ارتكبن "12" واقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النشل والنصب بمديرية أمن الإسكندرية قيام (ثلاث سيدات، لهن معلومات جنائية، مقيمات بمنطقة المنتزه) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المواطنين بأسلوب "النشل" واتخاذهن من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهن الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهن أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب (12) حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الرمل، باب شرقى، المنشية، محرم بك) وأرشدن عن المسروقات لدى عميليهما (صاحب محل مصوغات، صاحب محل هواتف محمولة "سيئى النية")، وأمكن ضبطهما والمسروقات، وهى عبارة عن (مشغولات ذهبية، هواتف محمولة).