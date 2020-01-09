شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتحرك لإزالة آثار الأمطار وتصريف المياه من أسطح المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، مديرو الإدارات الفرعية الـ11 بالتحرك على الفور لإزالة آثار عدوان الأمطار وتصريف المياه من على أسطح المساجد على مستوى المحافظة حفاظًا عليها.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في المديرية، إنه أجرى جولة مرورية على عدد من المساجد الواقعة بمنطقة سيدي جابر للاطمئنان على أسطح المساجد ومتابعة تصريف مياه الأمطار بها.

وأضاف أنه يتابع على مدار الساعة تنفيذ تكليف وكيل الوزارة مع مديري الإدارات للتشديد على متابعة أسطح المساجد وتكليف الأئمة والعمال بذلك ونزح أمطار الشتاء ورفع التقارير أولا بأول بالأوضاع، كما تم تكليف الإدارة الهندسية بمتابعة المساجد وخاصة المآذن، وذلك في إطار اهتمام المديرية ببيوت الله عز وجل والمحافظة عليها وحرصا على سلامة المواطنين وإقامة الشعائر.