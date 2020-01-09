شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن من المنيا منظومة جديد لحجز الوحدات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلغاء العمل بالحجز الاليكتروني لوحدات الإسكان في «سكن مصر، ودار مصر، وجنة مصر»، وتنفيذ منظومه جديدة يتم من خلالها طرح وحجز الوحدات من خلال بنك الإسكان والتعمير والبنوك الأخرى.

وقال خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية رافقه خلالها محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، يستثني من المنظومة الجديده وحدات الإسكان الاجتماعي لكونها تخضع لقوانين منظمة لها، وحذر الوزير من فتح وتنفيذ مشروعات جديدة قبل نفاذ الرصيد للوحدات.

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وكشف الوزير عن تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة بالمدن الجديدة بإجمالي استثمارات ٧٧ مليار جنية، بينها ٣٣ مليار في الشهور السته الماضية و٤٤ مليار في الشهور الستة المقبل حتى ٣٠ يونيه المقبل من صندوق هيئة المجتمعات العمرانية، وخارج ميزانية الدولة، بهدف إقامة مشروعات تنموية، مؤكدا أن المشروعات لجميع فئات الدولة سواء الدنيا أو المتوسطة أو العليا.

وقال «الجزار» خلال لقاء بمقر مدينة المنيا الجديدة، أن حجم الإنفاق على إقامة المشروعات التنموية خلال السنوات الخمس الماضية يعادل ما تم انفاقه خلال ٢٥ عاما مضت، حيث بلغ حجم ما تم انفاقه على مدينة المنيا الجديدة ٥،٦ مليار جنية بينها ٣,٦ مليار جنية تم إنفاقها منذ عام ٢٠١٤، والباقي خلال ٢٥ قبل ٢٠١٤ .

وشدد «الجزار» على الاهتمام بتجميل الطرق بالمدن الجديدة وعدم اقتصارها على الجزيره الوسطى، محذرا من التهاون في أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات العملاقة.

كما قام الوزير بتفقد عدد من المشروعات القومية بالمنيا، من بينها محطة معالجة مياه مدينة المنيا الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر، ومشروع تطوير العشوائيات «مدينة العمال»، ومشروع الوحدات السكنية الجديدة ومحطة مياه الشرب بابوقرقاص بطاقة 204 ألف متر مكعب يوم، كما تفقد محطة المعالجة بمدينة المنيا بطاقة 90 ألف متر مكعب يوم.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة