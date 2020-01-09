شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3 آلاف فدان بنجر وألف قمح ضمن مشروع «غرب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، يفيد بزراعة 3 آلاف فدان من محصول البنجر بالمشروع هذا العام، حيث تم التعاقد مع 3 شركات للسكر البنجر من أجل شراء المحصول.

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وأشار «عبدالعال»، في التقرير، إلى زراعة 1000 فدان قمح، قائلًا إن حالة المحاصيل جيدة، كما تم الانتهاء من إنشاء مخزن لمسلتزمات الانتاج ومحطة للوقود للمعدت والسيارات الخاصة بالمشروع.

أضاف أنه تمت زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضي إلى 3000 آلاف هذا العام بعد نجاح تجربته بمنطقة غرب المنيا وتحقيق انتاجية عالية تجاوزت 21 طنا للفدان، وبجودة أكثر من 84%، ونسبة السكر في البنجر نحو 23%.

يذكر أن مشروع غرب غرب المنيا هو نواة لاقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة الواعدة، حيت تقع المساحة الاكبر لمشروع المليون ونصف المليون فدان.