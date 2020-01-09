شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الزيارة التفقدية لمدينة المنيا الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 20 ألف م3/يوم.

وقال «الجزار» إنه سيتم استخدام المياه المُعالجة ثلاثياً في رى المسطحات الخضراء بالمدينة، ويتم بالتزامن تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة في رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة، ودخولها الخدمة، مؤكداً أنه يتم تحديد نوعية المعالجة (ثنائية- ثلاثية)، طبقاً للهدف من استخدام المياه المُعالجة، سواءً في زراعة الغابات الشجرية، أو ري المسطحات الخضراء، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التي يتم إنفاقها في تلك المشروعات.

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وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أن توجه الدولة حالياً هو المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، باستخدام أحدث الأساليب، وإعادة استخدامها في رى المسطحات الخضراء، وغيرها، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم، یتم معالجة ١٢.٥ ألف م٣/یوم ثلاثیاً، و7.5 ألف م ٣/ یوم ثنائیاً، وتبلغ تكلفة المشروع ٢٨٥ ملیون جنیه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنیة، ٩٥ %، والأعمال الكھرومیكانیكیة 90 %.

وأضاف أنه جارٍ أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، بطاقة 50 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها، في 31 / 3 / 2020.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة