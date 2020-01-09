شكرا لقرائتكم خبر عن بجراحة دقيقة بالمخ.. فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي» ينقذ طفلًا من فقدان البصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقا طبيا بمستشفى سوهاج الجامعي نجح في إجراء عملية دقيقة وخطيرة لطفل يبلغ عام واحد، يعاني من الإلتحام المبكر لعظام الجمجمه ومن آثار إنضغاط العصب البصري، وتشوه في الشكل الجمالي للرأس والجمجمة.

أضاف «عزيز»، في تصريحات، الخميس، أن الفريق الطبي نجح في إعادة تشكيل عظام الجمجمه لإتاحه الفرصه للمخ للنمو الطبيعي، وإزاله الضغط على العصب البصري وحمايه الطفل من فقدان البصر.

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من جهته، قال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إن الفريق الطبي المعالج ضم نخبة من أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة التجميل، وقسم التخدير، وقسم الأطفال.

أوضح مدير المستشفى أنه بعد إجراء الجراحة تم دخول الطفل العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعه، وهو بحاله صحية جيده الآن وفي حالة وعي كامل.

وضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور وليد أبوزيد، والدكتور محمد عويش من قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة ساميه سعيد، والدكتور مصطفى هريدي، من قسم الأطفال، والأطباء أحمد الطلحاتي، والحسيني عبدالعال، وميرنا لبيب من قسم التجميل.