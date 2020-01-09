شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار عادل محجوب رئيساً للمصرية للمطارات ومجدي إسحاق لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، قراراً بتكليف الطيار عادل محجوب قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.

كما أصدر محروس قراراً بتكليف المحاسب مجدى إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزى للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.

وشهدت وزارة الطيران المدني عقب أسبوع واحد من تولي الطيار محمد منار عنبة، مهام منصبه الجديد كوزير للطيران، خلفًا للفريق طيار يونس المصرى، العديد من القرارات التى تهدف إلى زيادة تحسين الإيرادات والموارد المالية.

Advertisements

وأصدر الوزير قرارًا بعودة العقيد مهندس محمد سعيد محروس للعمل كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، خلفًا للواء طيار أحمد ماهر جنينة.

وأصدر "عنبة" قرارًا بعودة باسم عبدالكريم كمستشار إعلامي للوزارة، وتعيين سيد عبدالله بمنصب أمين عام وزارة الطيران المدني، خلفًا للعميد طيار حسن التهامى والذي تقدم باستقالته عقب تكليف الوزير الجديد.

وفي أولى جولاته التفقدية لجميع المطارات المصرية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات في المشروعات وأعمال التطوير، أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أولى جولاتهما التفقدية لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للاطئمنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار في ظل كثافة الرحلات التي يشهدها مطار القاهرة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يواصل وزير الطيران ونائبه جولاتهما التفقدية، لتفقد سير العمل والاستماع الى شكاوى العاملين ومقترحاتهم.