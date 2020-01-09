شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. أمطار رعدية والحرارة غدا والحرارة صفر بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها توقع خبراء الأرصاد بأن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.





أمطار رعدية ومتوسطة بالقاهرة وشمال الصعيد والحرارة غدا صفر بسانت كاترين

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.



مصرع والد إيهاب توفيق بعد وصوله المستشفى إثر اختناق فى حريق فيلا الفنان مصرع والد إيهاب توفيق بعد وصوله المستشفى إثر اختناق فى حريق فيلا الفنان

لقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه، فى الحريق الذى شب بفيلته صباح اليوم الخميس بمدينة نصر، حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لغجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعد 10 سنوات من صدوره.. اعرف التفاصيل

نشرت الوقائع المصرية الملحقة للجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 9 يناير 2020 ، قرار للدكتور على المصيلحى يرجع تاريخه لسنة 2010، حيث كان يشغل الدكتور على المصيلحى منصب وزير التضامن الإجتماعى بحكومة الدكتور احمد نظيف.





الأموال العامة تضبط موظفا بإحدى شركات الكهرباء اختلس مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء، لاستغلال موقعه الوظيفى واختلاسه أكثر من مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال جهة عمله.





البرازيل تعرض فيلما يصور "المسيح" شاذا والعذارء مدمنة.. تعرف على رأى القضاء

وقع ما يقرب من مليوني شخص برازيلى عريضة تدعو شركة "نتفليكس" الأمريكية إلى سحب فيلم "الإغواء الأول للمسيح"، واتهم الموقعون على العريضة المجموعة البرازيلية المسئول عن عرض العمل بالسخرية من العقيدة الكاثوليكية، حيث يصور المسيح على أنه شاذ وأمه السيدة مريم مدخنة مدمنة على الحشيش، وأمر قاض برازيلي شركة "نتفليكس" الأمريكية بوقف عرض الفيلم الكوميدي الذى يسخر من سيرة المسيح.





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وكالة إيطالية: مدينة برنيس بمرسى علم أجمل الوجهات السياحية فى مصر

تعتبر مدينة برنيس التى تقع جنوب مرسى علم، إحدى الوجهات الجديدة للسياح بالبحر الأحمر فى مصرحسبما قالت وكالة "سى فياجى" الإيطالية.

وقالت الوكالة إن مدينة برنيس مدينة صغيرة على بعد 150 كم جنوب مرسى علم وبها بقايا "معبد سميراميس" الذى بناه "تراجان وتيبريوس"،وهى مدينة قديمة سميت على اسم بطليموس الثانى وقد أصبحت ميناء تجارى عام 257 قبل الميلاد ومعبد سميراميس المهدم يقع قريبا من المدينة.





الصحة: تطعيم 6.5 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد "الالتهاب "

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 6.5 مليون تلميذ في السنوات الدراسية (أولى حضانة، الأول الابتدائي، الأول الإعدادي، الأول الثانوي) ضد الالتهاب السحائي خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، مشيرةً إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

تفاصيل مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته بمدينة نصر.. النيران تلتهم طابقين كاملين وتصيب والده باختناق.. الحماية المدنية تنقذ الفنان و4 من أسرته.. والمعاينة: ماس كهربائى بدفاية وراء الحريق.. والنيابة تحقق تفاصيل مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته بمدينة نصر.. النيران تلتهم طابقين كاملين وتصيب والده باختناق.. الحماية المدنية تنقذ الفنان و4 من أسرته.. والمعاينة: ماس كهربائى بدفاية وراء الحريق.. والنيابة تحقق

نشب حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلا أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، والذى لقى مصرعه فى الحادث، نتيجة لماس كهربائى فى دفاية بالطابق الثانى للفيلا، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 5 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، قبل إخماد الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق فى الطابق الأول والثانى للفيلا، ونتج عنها مصرع والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة لتأثره باختناق، وتم انقاذ أسرة الفنان إيهاب توفيق المكونة من 4 أفراد أثناء تواجدهم فى الطابق الثالث داخل الفيلا، وبذل رجال الحماية المدنية جهود مضنية للسيطرة على الحريق وانزال جميع أسرة الفنان إلى البعد عن منطقة الخطر فى الحريق.