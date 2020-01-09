شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المراسلين الأجانب لحكام العالم: أمنعوا الإخوان من نشر سمومهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف فولكهارد فيندفور، رئيس رابطة المراسلين الأجانب، ورئيس جمعية الصحافة الأجنبية، الإخوان بالجماعة الإرهابية التى تنشر الأفكار المتطرفة، موجها نداء لحكام العالم بمحاولة منع جماعة الإخوان من نشر أفكارها المتطرفة فى جميع الدول.

وقال "فولكهارد" فى تصريحات لـ"الخليج 365" : الإخوان كانت لها مليشيات نشروها فى مصر من أول يوم فى حكمهم، وعناصرها إرهابيون يستهلون أعياد الميلاد بالقتل والتفجير".

وتابع :"الإخوان وحركة النهضة وجيع فروع الإخوان فى دول العام فكر واحد وكلهم مرتبطون ببعض، وهناك خطر أن ينقسم العالم إلى معسكر إسلامى ضد معسكر مسيحى، والإخوان كان يتمنوا بعدما حرقوا الكنائس فى مصر أن يقوم الأقباط بحرق المساجد انتقاما، لكن روح الشعب المصرى القديمة والمتطورة والغنية لا تسمح بذلك، وترفض المذابح كما حصل".

وقال: الإخوان كان لهم مخابئ أسلحة فى سيناء، وقد وصلوا للحكم بالتزوير، وحكم الإخوان لمصر كان سيئ للغاية، فقد منعوا الهوية المصرية ، وحاولوا تقسيم المجتمع المصرى، وشلوا مؤسسات الدولة وحاصروا المحكمة الدستورية، واعتبروا الاقباط أقلية والزعم بحمايتهم، ومن واجب الحكام فى العالم أن يمنع نشر سموم الإخوان بأى دولة، فهذا نداء للعالم.

وقد كرمت الهيئة العامة للاستعلامات الصحفى فولكهارد فيندفور بوسام رئيس رابطة المراسلين الأجانب بنادي المراسلين الأجانب، نهاية عام 2019.

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وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تكريم فولكهارد هى المناسبة الأولى من نوعها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي منحه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وهو تكريم كبير للغاية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية نظمتها الهيئة العام للاستعلامات لتقليد فولكهارد فيندفور وسام رئيس رابطة المراسلين الأجانب بنادي المراسلين الأجانب ، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع طلعت حرب ظهر اليوم.

وأضاف "رشوان" أن "فولكهارد" أتى إلى مصر وهو فى سن الثامنة عشر والتحق بالجامعة فى مصر، وأصبح خريج جامعة مصرية، لافتا إلى فولكهارد يتحدث ست لغات، وتابع: نعتز بفولكهارد ونرى فيه المهنية ونعتبره مصريا مثلنا.

ووجه فولكهارد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هذا التكريم كما وجه الشكر لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وكذلك محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة.